«Рубль сдаёт позиции»
Москва, 3 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Рубль 2 марта оказался под давлением. Пара USD/RUB снова пытается закрепиться выше сильного сопротивления 58,60. Давление на рубль оказывает снижение цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Пока энергоноситель падает в пределах ранее установившегося диапазона. И есть потенциал снижения до отметки 54,70. Следовательно, и рубль может демонстрировать ослабление.
Вторым фактором, играющим не в пользу рубля, является рост доллара. Американская валюта демонстрирует явно позитивный настрой на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США. На 3 марта запланированы выступления пяти представителей Федрезерва. В том числе, и главы регулятора Джанет Йеллен. Если они будут высказываться в пользу более раннего повышения ставки, рост пары USD/RUB ускорится», — пояснила Рогова.
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«А если сегодня пара закроется выше отметки 58,60, то в пользу роста будут сигнализировать и технические факторы. Целью движения станет уровень 59,00 — 59,20», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта Банк России повысил курс доллара США и понизил курс евро. Доллар прибавил 2,91 копейки и составил 58,4067 рубля. Евро подешевел на 2,19 копейки — до 61,5198 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 59,8076, она выросла на 0,62 копейки.