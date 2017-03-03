Москва, 3 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Рубль 2 марта оказался под давлением. Пара USD/RUB снова пытается закрепиться выше сильного сопротивления 58,60. Давление на рубль оказывает снижение цен на нефть, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пока энергоноситель падает в пределах ранее установившегося диапазона. И есть потенциал снижения до отметки 54,70. Следовательно, и рубль может демонстрировать ослабление.

Вторым фактором, играющим не в пользу рубля, является рост доллара. Американская валюта демонстрирует явно позитивный настрой на фоне агрессивных комментариев представителей ФРС США. На 3 марта запланированы выступления пяти представителей Федрезерва. В том числе, и главы регулятора Джанет Йеллен. Если они будут высказываться в пользу более раннего повышения ставки, рост пары USD/RUB ускорится», — пояснила Рогова.

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«А если сегодня пара закроется выше отметки 58,60, то в пользу роста будут сигнализировать и технические факторы. Целью движения станет уровень 59,00 — 59,20», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта Банк России повысил курс доллара США и понизил курс евро. Доллар прибавил 2,91 копейки и составил 58,4067 рубля. Евро подешевел на 2,19 копейки — до 61,5198 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 59,8076, она выросла на 0,62 копейки.