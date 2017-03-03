Курган, 3 марта, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Задолженность организаций Кургана по выплате заработной платы составляет 39 млн рублей, такие сведения были озвучены на заседании городской комиссии 3 марта, посвященной проблеме кризиса в городской экономике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие (фрагмент). 1926

В конце 2016 года крупными должниками являлись 12 городских предприятий, на сегодняшний момент погасить задолженность удалось только трем из них: АО «Кургангражданпроект», ООО «Стройиндустрия-7», ООО Кургангипрозем».

Самым главным должником называют строительную организацию ООО «Завод каркасно-панельного домостроения», задолженность предприятия составляет более 28 млн рублей, на данный момент на предприятии запущена процедура конкурсного производства (процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом), она должна продлится до 18 мая 2017 года. Помимо реализации данной процедуры, задолженность по зарплате планируется ликвидировать за счет продажи имущества предприятия.

В списке остальных должников, названных в конце 2016 года, числятся ООО «Завод каркасно-панельного домостроения», ООО «Мостпроект», ООО «УК «Новый город», ООО «КурганАвто», ООО «Урал Майнинг», ООО «Эко-Меркурий», ИП Голубцова Е.С., ООО «Данс-Тайм», ООО ТСЖ «21». Уже в 2017 году этот список пополнила организация ООО «ЖЭУ» №3.

На прошедшем заседании присутствовали главы трех предприятий — ООО «КурганАвто», ООО «Эко-Меркурий» и ИП Голубцова Е. С, они обязались в скором времени погасить существующую задолженность по зарплате.

В то же время сити-менеджер Андрей Потапов выступил с поручением Департаменту экономического развития взять ситуацию на особый контроль, а также подготовить обращение в прокуратуру.

В Кургане и Курганской области вопрос о задолженности предприятий по заработной плате возникает периодически. В октябре 2016 года судом был вынесен приговор руководителю курганского завода «ТрансАрм», котрый еще в 2015 году не выплачивал работникам зарплату в течение двух месяцев.

За этот период образовалась задолженность в несколько миллионов рублей. Суд присудил генеральному директору штраф в размере 300 тыс. рублей и лишил его права занимать руководящие должности организациях, занимающихся коммерческой деятельностью, в течение двух лет.