Углич, Ярославская область, 3 марта, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Главой Угличского муниципального района избран Анатолий Курицин. 2 марта его выбрали депутаты Думы Угличского района абсолютным большинством голосов. Об этом корреспонденты ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Uglich.ru Анатолий Курицин

За Анатолия Курицина проголосовало 20 угличских депутатов, за его конкурента — начальника Управления информатизации и связи районной администрации Игоря Лимонова — 0. До этого Курицын 13 лет работал главой соседнего Мышкинского района, однако по предложению врио губернатора Дмитрия Миронова с 1 февраля стал исполняющим обязанности Угличского района и принял участие в конкурсе на пост главы. Эта должность оставалась вакантной с конца прошлого года.

«Я прекрасно понимаю ту ответственность, которая на меня возложена. Я всегда говорил и буду говорить, что прежде всего — это люди, простые угличане. Обращаясь к депутатам и работникам Администрации хочу сказать, что у нас с вами одна цель — благосостояние жителей нашего района. И как бы не влияли на нас экономическое положение района и другие обстоятельства, все зависит от нашей с вами работы, слаженности нашей команды. Мы будем работать на результат», — сказал Анатолий Курицин.

Анатолий Курицин родился в Угличском районе в 1965 году. В Угличском районе начинал трудовую деятельность агрономом в колхозе «Верный путь», там же работал председателем колхоза «Большая Волга» и руководителем ТОО «Родина». В 2004 году был избран главой Мышкинского муниципального района, и потом избирался на этот пост еще дважды. На посту главы Мышкинского района Анатолий Курицин «пережил» трех губернаторов — Анатолия Лисицына, Сергея Вахрукова, Сергея Ястребова и, как руководитель района, у всех был на хорошем счету.