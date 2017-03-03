Москва, 3 марта, 2017, 11:07 — ИА Регнум. Спиртосодержащие лекарственные средства по рецептам в Российской Федерации продавать не будут. От этой идеи, как пишут «Известия», отказались в правительстве РФ из-за возможного повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники.

Смертоносный баярышник

«Сейчас каждый визит к врачу считается как страховой случай, — отметила официальный представитель вице-премьера РФ Александра Хлопонина Наталья Платонова. — Поэтому страховая компания оплачивает все визиты к врачу. Финансировать, таким образом, выдачу рецептов на валокордин или боярышник нецелесообразно».

Во сколько могло бы обойтись введение рецептов на настойки в России, Платонова затруднилась сообщить журналистам. Между тем, по оценке аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, речь идет о 230−460 млн рублей допрасходов для страховых компаний в год.

Представитель Хлопонина добавила, что доводы о повышении финансовой нагрузки на страховщиков представил Минздрав России.

«Там решили, что ограничение объема тары и количества пузырьков спиртосодержащих лекарственных препаратов, отпускаемых в одни руки, усложнит их употребление в качестве выпивки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ начал проверку после массового отравления спиртосодержащей настойкой «Боярышник» в Иркутской области в декабре 2016 г. В жидкости, как выяснили специалисты, содержался смертельно опасный для человека метанол. От употребления настойки тогда умерли 76 человек, более 120 пострадали.

По факту массового отравления людей было возбуждено уголовное дело.

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