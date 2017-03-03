Санкт-Петербург, 3 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В январе 2017 года в Санкт-Петербурге было продано 6 573 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 0,1% (6 машин) больше показателя января 2016 года. Такие данные сегодня, 3 марта, сообщили в профильном агентстве «Auto-Dealer-СПб».

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Лидером петербургского рынка продолжает оставаться южнокорейский бренд Hyundai, занявший 1-е место по итогам 2016 года. Значительная часть — 85% продаж бренда в январе — приходилось на две модели: Solaris и Creta.

На втором месте в рейтинге располагается также южнокорейская марка — KIA. Флагманская модель Kia Rio стала второй по популярности после Solaris на петербургском рынке по итогам первого месяца 2017 года.

В число лидеров также вошли Lada, Renault, Volkswagen, Ford, Skoda. Немецкий бренд Mercedes-Benz опустился на восьмую позицию.

«Показатель января можно воспринимать как позитивный результат. Если не брать в расчет данные по продажам Daewoo и Opel за прошлый январь (эти модели уже ушли с рынка, — прим. ИА REGNUM ), то можно было бы говорить о более серьезном росте рынка», — прокомментировал генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По его словам, лидерские позиции Hyundai будут и дальше укрепляться, так как бренд недавно вывел на рынок новый Solaris.

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На фоне общего падения российского авторынка в январе, Петербург показал весьма неплохой результат, что даёт надежды и на дальнейшую стабильность в регионе в будущих месяцах. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал автомобильный эксперт Валерий Быков. «Если рынок Петербурга продолжит двигаться в таком же темпе — хотя бы на уровне прошлого года, это будет успехом», — считает эксперт.

По итогам января 5 брендов в топ-10 показали положительный результат реализации автомобилей. Всего рост продаж зафиксирован у 20 марок.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в январе составила 8,4% (в январе 2016 года — 7,9%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года рынок легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России сократился на 5% к январю 2016 года и составил 77 916 машин.

В комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) прогнозируют, что продажи автомобилей в России в в 2017 году составят 1,48 млн штук, что на 4% превысит показатели 2016 года. Таким образом, по прогнозу АЕБ, Россию ждёт завершение четырёхлетнего периода падения продаж.