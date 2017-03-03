Новосибирск, 3 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая в Москве на первом заседании палаты городов-центров субъектов федерации общероссийского Конгресса муниципальных образований, предложил провести второй съезд Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) России в Новосибирске в 2018 году. Первый такой съезд прошел в 2016 году в Москве.

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«Мы считаем, что назрело время провести следующий съезд ТОС — в 2018 году. И я обращаюсь к вам с предложением использовать в качестве площадки его проведения Новосибирск. «Мы готовы принять это мероприятие, организовать обмен в ходе этого съезда передовыми практиками, передовым опытом», — сказал Локоть, отметив, что территориальное общественное самоуправление в Новосибирске развивается более 16 лет, и заявил, что столица Сибири всегда была в этом отношении «в передовиках». По его словам, 85% процентов территории города охвачено движением ТОС. И органы ТОС в Новосибирске решают сегодня очень много вопросов: по благоустройству, по контролю за капитальным ремонтом многоквартирных домов. Анатолий Локоть также сказал, что в муниципалитете сегодня разработана программа развития территориального общественного самоуправления до 2020 года и ее центральный лозунг: «От благоустройства территорий — к благоустройству человеческих взаимоотношений».

«И мы готовы поделиться своим опытом и принять коллег из других городов», — отметил градоначальник.

Отметим, что первый съезд Территориальных общественных самоуправлений России в 2016 году собрал более 500 делегатов со всех регионов страны. По мнению его участников необходимость создания подобной площадки назрела давно. По данным первого съезда, в России сегодня зарегистрировано около 28 тыс. органов ТОС в 79 из 85 регионов страны.