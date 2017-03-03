Орел, 3 марта, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Памятник царю Ивану Грозному в Орле установлен законно. Решение, ранее вынесенное районным судом, подтвердил 2 марта Орловский областной суд.

Виктор Васнецов. Царь Иван Васильевич Грозный (фрагмент). 1897

Накануне Орловский облсуд рассмотрел жалобу экс-депутата гордумы, а ныне градозащитника Юрия Малютина на решение Заводского районного суда, ранее признавшего установку памятника рядом с Богоявленским собором законной.

Как сообщили «Орловские новости», в своей жалобе Малютин утверждал, что городской совет, применив поименное голосование при избрании места под установку памятника, нарушил устав. Сама же территория, где установлен памятник, является охранной зоной объекта культурного наследия «Детинец». Но вот границы ее были утверждены совсем недавно, причем, уверен Малютин, задним числом. Представитель администрации Орла согласилась, что земельный участок расположен в заповедной зоне, однако было получено согласование от управления по госохране памятников и городской архитектуры, а также принято соответствующее решение горсовета. В итоге Орловский областной суд вынес решение оставить решение Заводского райсуда в силе.

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Памятник Ивану Грозному в Орле признан законным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник Ивану Грозному Орел получил в подарок к юбилею от Общественного международного фонда славянской письменности и культуры. Открытие памятника изначально было назначено на начало августа, в рамках юбилейных торжеств. Однако церемонию вынужденно отложили из-за недовольства части горожан в связи с выбором властями места — у театра для детей и молодежи «Свободное пространство». После нескольких пикетов власти пошли навстречу жителям и место установки памятника перенесли. В итоге открытие памятника состоялось значительно позже запланированного — 14 октября. Его установили на набережной рядом с Богоявленским собором, у слияния рек Оки и Орлика.

Бывший депутат горсовета Орла Юрий Малютин предпринял несколько попыток оспорить установку этого памятника: сначала он направил иск с требование отменить решение об установке монумента у театра «Свободное пространство», а затем — еще один, уже настаивая на незаконности установки памятника в охранной зоне у Богоявленского собора. Суд тогда ему отказал, установив, что памятник установлен вне границ памятника археологии «Детинец» крепости Орла, и порядок, и процедура согласования не нарушены.