Киев, 3 марта, 2017, 11:01 — ИА Регнум. На Украине правоохранительные органы подозревают главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в хищениях на сумму в 2 млрд гривен (более $73 млн), сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По словам адвоката Насирова, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств.

Глава ведомства находится в реанимации с инфарктом, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Вечером 2 марта издание «Украинская правда» сообщило, что Насиров был задержан в Киеве сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры после обысков, проведённых в центральном офисе Государственной фискальной службы.

Адвокаты Насирова уточнили в эфире «Радио Свобода», что чиновника не задерживали, но вручили ему подозрение. Причём, по их утверждению, подозрение было вручено сотрудниками антикоррупционного бюро, когда чиновник уже был без сознания, что является незаконным.

Насиров стал подозреваемым по уголовному делу о хищении государственных средств в особо крупном размере при добыче и продаже природного газа, ранее возбуждённому в отношении экс-депутата Верховной рады Александра Онищенко.