Москва, 3 марта, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ изменены правила проведения аукционов по продаже права на заключение договора по квотам на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, сообщается на сайте правительства РФ.

Константин Коровин. Рыбы. 1920-е

Внесёнными изменениями, в частности, устанавливается, что в случае проведения аукциона в отношении прибрежного рыболовства участники аукциона должны обязательно иметь регистрацию в соответствующем прибрежном субъекте РФ.

Правила также дополнены положением о проведении аукциона в случае принудительного прекращения права на добычу для прибрежного рыболовства при отсутствии регистрации лица в соответствующем прибрежном субъекте Федерации.

Уточняется, что к заявке на участие в аукционе прилагаются документы, подтверждающие наличие на судах технических средств контроля, только в отношении судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 т.

Внесённые в Правила изменения вступают в действие одновременно с вступлением в действие соответствующих изменений Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».