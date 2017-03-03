Париж, 3 марта, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Во Франции власти города Кале запретили волонтерам благотворительных организаций и местным жителям раздавать еду мигрантам, пишет Le Figaro.

Хубертус ван Хове. Раздача милостыни в богадельне. XIX век

Это делается для того, чтобы избежать стихийного формирования новых лагерей беженцев. Распоряжение подписала мэр города Наташа Бушар.

Инициативу одобрил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру. Ранее власти города заявили об улучшении экономической ситуации в Кале после сноса так называемых «джунглей» — стихийного лагеря нелегальных мигрантов.

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В частности, объемы поставок товаров выросли более, чем в два раза, возвращаются туристы и частные фирмы. Город лишился 1,2 млн туристов, их еще предстоит вернуть.

Напомним, демонтаж лагеря «Джунгли», в котором проживало от шести до восьми тысяч беженцев, был завершен ночью 31 октября. Президент Франции Франсуа Олланд 1 ноября сообщил об окончательном расселении и завершении демонтажа незаконного лагеря беженцев в городе Кале, которое началось 24 октября.