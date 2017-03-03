Мехико, 3 марта, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Мексика, где показатели добычи нефти еще десять лет назад были одними из самых высоких в Латинской Америке, а теперь сократились почти в полтора раза, пытается поднять свою нефтяную промышленность. Так, объемы перспективных запасов черного золота в стране выросли почти на 4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл.

M1kha Добыча нефти

Благодаря плану, принятому пять лет назад по работе нефтяной отрасли, перспективные запасы нефтяного эквивалента за последнее время увеличились с 38,844 млрд баррелей до 42,681 млрд баррелей нефтяного эквивалента, отметил министр. Кроме того, площади нефтяных полей удалось увеличить на 2%. Теперь они будут выставлены на тендеры. Объем перспективных резервов страны увеличился на 10%.

Сделать это удалось за счет изменений, которые были внесены в утвержденный в 2015 году план. В общей сложности в этот план вошли 509 блоков для разработки и добычи, а также 82 нефтяных поля для добычи углеводородного сырья.

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Сегодня нефтедобыча этой латиноамериканской страны составляет примерно 2−2,2 млн баррелей в сутки, Мексика занимает 12 место в мире по объемам нефтепроизводства. Хотя еще десять лет назад страна в лице госкомпании Pemex производила по 3,38 млн баррелей ежесуточно и входила в десятку стран мира по объемам добычи черного золота. Однако в настоящее время мексиканский нефтяной сектор находится не в лучшем состоянии, виной тому низкие цены на нефть и экономическая ситуация в самой стране.

Власти пытаются переломить ситуацию. ИА REGNUM ранее сообщало, что в августе 2016 года были выставлены на продажу 12 новых участков площадью каждого примерно в 350 квадратных километров для разработки и добычи углеводородного сырья. За счет продажи Мексика планирует привлечь по меньшей мере $5 млрд инвестиций в рамках тендеров по наземным месторождениям. В октябре 2016 года страна также попыталась увеличить экспорт черного золота на 22%, однако при этом добыча, напротив, уменьшилась. Теперь мексиканские власти надеются выгодно провести тендер на разработку глубоководных месторождений в Мексиканском заливе. За счет этих проектов страна планирует увеличить нефтепроизводство на 900 тыс. баррелей в сутки. Однако это отнюдь не быстрый процесс. И такое увеличение нефтепроизводства страна, по оценкам специалистов, сможет ощутить только через десять лет.

Как ранее говорил глава национальной комиссии по углеводородам Хуан Карлос Сепеда, благодаря тендеру на разработку новых глубоководных участков в Мексиканском заливе в Мехико также рассчитывают, что это мероприятие в будущем привлечет в нефтегазовый сектор иностранные инвестиции и создаст новые рабочие места.