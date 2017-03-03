Оренбург, 3 марта, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Житель Оренбургской области обвиняется в содействии террористической деятельности. Являясь сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в период с февраля по сентябрь 2015 года, находясь в одном из районов региона, он умышленно путем уговоров, убеждений, демонстрации фото, видео и аудиоматериалов, призывающих к вступлению и участию в деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), склонил знакомого к участию в деятельности одного из незаконных вооруженных формирований, входящих в структуру «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в боевых действиях против правительственных сил Сирии, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

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В ведомстве также отметили, что по уголовному делу проходит два фигуранта. Помимо оренбуржца обвинение предъявлено и гражданину Киргизии. Ему вменяют две статьи: ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности, то есть склонение к совершению преступления, предусмотренного ст. 208 УК РФ «Финансирование терроризма», ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

По версии следствия, обвиняемый иностранец, являясь сторонником запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в период с ноября 2013 по март 2016 года в Москве склонил оренбуржца к участию в деятельности запрещенной террористической организации. Он же обеспечил переправку через Турцию в Сирию нескольких человек для участия в составе незаконных вооруженных формирований, входящих в структуру запрещенного в Российской Федерации «Исламского государства», и в боевых действиях против правительственных сил Сирии. Также в целях финансирования терроризма обвиняемый неоднократно осуществлял денежные переводы участникам «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе для приобретения тепловизионного прицела.

Уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в Московский окружной военный суд (Москва) и Приволжский окружной военный суд (Самара) для рассмотрения по существу.

Напомним, что правоохранительные органы в 2015 году отмечали, что на стороне запрещенной террористической организации воюет 15 оренбужцев. В 2014 году органы федеральной безопасности завели 13 уголовных дел по факту участия местных жителей в незаконных вооруженных формированиях и прохождения обучения с целью участия в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В 2015 году к ним добавились еще два дела.

Весной 2016 года в Уфе вынесен приговор 23-летнему оренбуржцу. В 2014 году выехал в Сирию, где добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Молодой человек осуществлял боевое патрулирование и охрану подконтрольных территорий, занимался проверкой документов и транспортных средств, а также принимал участие в военных действиях с вооруженными силами Сирии.

Коллегия судей Московского окружного военного суда в ходе выездного заседания в Уфе приговорила его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимый признал свою вину полностью. Решение суда вступило в законную силу.

Добавим, 2 марта в Оренбурге в рамках Международной дискуссионной площадки «Религиозная ситуация в странах Центральной Азии и России: оценка и анализ» вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин подчеркнул: «События в мире свидетельствуют о возрастающей угрозе экстремизма, который для прикрытия своих политических целей использует религиозный камуфляж. И противостоять ей мы можем только сообща, объединив усилия власти и общества».

В силу глобализации, растущей открытости границ, особенно в условиях взаимовыгодной евразийской интеграции на пространстве ЕАЭС, особое внимание эксперты уделили организации религиозной жизни трудовых мигрантов, которые, являясь гражданами центральноазиатских республик, временно пребывают в Россию. Специалисты отметили необходимость их адаптации в российское общество и местные мусульманские структуры, выдвижения из их среды собственного легального духовенства, открытия на базе мечетей не мононациональных, а объединяющих исламских духовно-просветительских центров. Все это способствовало бы преодолению закрытости, самоизоляции диаспор, которая может служить питательной средой для распространения радикальных идей.

В контексте этих задач эксперты приветствовали решение о выделении трудовым мигрантам 5% от российской квоты на отправку паломников в хадж, ведь выходцы из Центральной Азии в РФ являются, пусть и временно, частью местной мусульманской общины, равноправными последователями ислама как наднациональной религии, братьями по вере для многих жителей России.

Участники экспертной площадки также отметили необходимость активизации межконфессионального диалога, сотрудничества религий в решении общих задач духовно-нравственного воспитания, просвещения, борьбы с социальными пороками в интересах сохранения мира и согласия на всем евразийском пространстве.