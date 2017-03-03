Москва, 3 марта, 2017, 10:40 — ИА Регнум. На месте обрушения тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве обнаружено тело второго погибшего рабочего. Об этом сообщили «Агентству Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

Скриншот с видео Обрушение тоннеля на Калужском шоссе Обрушение тоннеля на Калужском шоссе

«В 09:27 мск в ходе разбора завалов обнаружено тело второго погибшего», — уточнили в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта на Калужском шоссе в Москве частично обрушился тоннель. ЧП произошло во время строительных работ. Под завалами оказались сразу несколько человек, один из которых погиб. Большинство находившихся под завалами людей смогли выбраться на поверхность.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

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