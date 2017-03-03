Курган, 3 марта, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Кургане заявил, что в 2016 году количество кибератак на российские информационные ресурсы, совершенных из-за рубежа, выросло более чем в три раза — до 52,5 случаев.

Blue Coat Photos Кибератака

По его словам, эти атаки выявлены и нейтрализованы. Годом ранее из было зафиксировано 14,4 млн. Речь идет в том числе об атаках на ресурсы органов власти субъектов государства и органов местного самоуправления.

Патрушев отметил недостаточность защиты российских информационных систем от кибератак. В большинстве случаев она не отвечает «существующим угрозам», сказал секретарь Совбеза РФ.

Целью деструктивного воздействия, которому подвергаются информационные ресурсы РФ, является нарушение режима функционирования технических средств и получение информации. Это делается, в том числе, путем скрытого внедрения средств компьютерной разведки.

Напомним, 3 марта в Кургане проходит выездное совещание Совбеза РФ с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Игоря Холманских, представителей федеральных министерств и ведомств и глав регионов, входящих в состав УрФО.

Они обсудят меры по обеспечению информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, в планах значится изучить ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, принятой в июне 2010 года.