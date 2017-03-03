Москва, 3 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы рассматривают возможность принятия закона о предоставлении возможности сотрудникам компаний контролировать заработную плату и премии топ-менеджеров, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Об этом сообщил депутат от партии «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, закон Госдума планирует принять весной этого года.

По словам Исаева, нововведение позволить укрепить социальное партнерство. До сих пор, по мнению депутатов, руководство компаний не проявляет необходимую открытость.

Уточняется, что, согласно законопроекту, выдвинутые коллективом сотрудники компании смогут на постоянной основе участвовать в коллегиальных органах управления.