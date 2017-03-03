Якутск, 3 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В Якутии будет изменено решение Нюрбинского районного суда по делу главы муниципалитета Бориса Попова, освобождения которого уже 2 месяца требуют нюрбинцы на акциях протеста. Информацию о том, что сегодня оно было рассмотрено и направлено на апелляцию, корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе Верховного суда республики, где проходило заседание.

Shayan Арест

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Правозащитник Николай Седалищев рассказал «Вестям Якутии» подробности решения президиума Верховного суда. По его словам, постановление Нюрбинского районного суда об аресте Бориса Попова было отменено в связи с грубыми нарушениями норм права. То есть районный суд и апелляционная инстанция вынесли незаконные решения о мере содержания главы муниципалитета под стражей, также разъяснил СМИ правозащитник.

Но пока Борис Попов остается под стражей, так как продолжает действовать решение Якутского городского суда о продлении ареста, и его еще не оспаривали в Верховном суде.

«Выиграна одна битва, но не война, — комментирует Николай Седалищев. — Самое главное — представитель прокуратуры Якутии признал существенные ошибки нюрбинского суда и апелляционной инстанции Верховного суда Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Нюрбинском районе Якутии уже 2 месяца одна за другой проходят акции протеста его жителей, на которых они требуют освободить арестованного главу. Участвующие в митингах и пикетах нюрбинцы уверены, что Бориса Попова арестовали незаконно и в связи с его несогласием передать в залог (потом и на продажу) 10% акций компании «АЛРОСА-Нюрба», которые приносят муниципалитету хороший доход. Следствие настаивает: причиной задержания главы Нюрбинского района является превышение должностных полномочий, проявившееся в перечислении заранее 20 миллионов рублей из бюджета подрядчику на строительство школы в селе Кюндядя в нарушение условий контракта.

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