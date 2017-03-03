Новосибирск, 3 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Новосибирск Строй Монтаж» Рашида Шевцова. Шевцов обвиняется сразу по трем статьям — «мошенничество в особо крупном размере», «причинение имущественного ущерба юридическим лицам путем обмана при отсутствии признаков хищения» и «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений в особо крупном размере». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Как установлено в ходе следствия, гендиректор указанной строительной фирмы, с апреля 2005 года по декабря 2010 года заключил от имени ООО с гражданами и юридическими лицами договоры о строительстве многоэтажных жилых домов на улицах Бориса Богаткова и Учительская в городе Новосибирске. Однако строительство домов осуществлялось с нарушением условий договоров об инвестиционной деятельности и долевого участия — Рашид Шевцов не использовал все собранные на эти цели деньги дольщиков. В общей сложности, таким образом, Шевцов похитил свыше 355,5 млн рублей у 289 лиц. Похищенными деньгами директор организации распорядился по своему усмотрению, и лишь незначительную часть потратил на строительство жилых домов для создания видимости исполнения обязательств и привлечения новых инвесторов.

Как уточнили ИА REGNUM в новосибирской прокуратуре, по делу заявлено гражданских исков на общую сумму более 287 млн рублей. Суд наложил арест на имущества обвиняемого на сумму около 7 млн рублей. Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом города.

В Новосибирске сегодня около 6 тыс. обманутых дольщиков и более 20 так называемых «проблемных» объектов. По всем из них идут проверки, но только по нескольким были возбуждены уголовные дела.

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Отметим, что в ноябре 2016 года Генпрокуратура сообщила, что большинство долгостроев в Сибирском федеральном округе находятся в Новосибирске. На территории округа на тот момент числилось около 170 объектов, строительство которых было приостановлено или осуществлялось медленными темпами, из них 45% (порядка 77 объектов) — в Новосибирской области. При этом только за июль-сентябрь 2016 года прокурорами выявлено в Новосибирской области 12 проблемных объектов.

В то же время министерство строительства области заявляло, что на учете числилось 54 долгостроя. В ведомстве подчеркивали, что всего на контроле у властей около 100 таких объектов.