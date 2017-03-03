Москва, 3 марта, 2017, 10:18 — ИА Регнум. Банк России с 3 марта текущего года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Межрегионального почтового банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Лицензия у «Межрегионального почтового банка» была аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации «согласно статье 61 Гражданского кодекса РФ и направлением в Банк России соответствующего ходатайства».

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций — ПАО «ИнтехБанк» (г. Казань), ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) и АО «Анкор банк» (г. Казань).

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