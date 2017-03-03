Калуга, 3 марта, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Как минимум четыре предприятия ОПК Калужской области в ближайшее время могут переориентировать на выпуск продукции для гражданского сектора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Напомним, 2 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на расширенном заседании совета калужского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» заявил, что научно-производственная база региона, созданная в основном для развития оборонной сферы, может быть успешно переориентирована на гражданскую.

Так, потенциал для решения задачи имеют АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, АО «КЭМЗ», АО «Тайфун», ОАО «Калужский двигатель» и другие заводы, связанные с оборонно-промышленным комплексом региона, отметил он. По мнению правительства региона, у этих предприятий есть хорошая возможность выпускать высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию в авиационной, космической и медицинской сферах, а также в области приборостроения, транспорта и механизации сельского хозяйства.

В 2016 году практически все предприятия калужского региона выполнили задачи по оборонному заказу и поставкам высокотехнологичной продукции по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Одновременно осуществлялся выпуск и гражданской продукции. Тем временем на федеральном уровне поставлена задача существенно увеличить ее долю.

Сейчас руководство оборонных предприятий нацелили на более активное освоение новых видов производства и расширение рынков сбыта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, по итогам 2016 года Калужская область лидирует среди регионов Центрального федерального округа по объему промышленного производства на душу населения: рост промышленного производства в прошлом году превысил среднероссийский уровень на 7,5% (в Калужской области он составил 108,6%, по России в целом — 101,1%).

Предприятиями региона отгружено продукции на 561 млрд рублей. Прирост обеспечило производство транспортных средств и оборудования (117,3%), электрооборудования (125,2%), производство неметаллических минеральных продуктов (112,1%), резиновых и пластмассовых изделий (111,5%,) фармацевтической продукции (137,3%). По итогам 2016 года экспортные поставки с территории калужского региона в страны дальнего зарубежья выросли на 80%.