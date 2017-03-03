Сергиев Посад, Московская область, 3 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Бывшему мэру подмосковного города Сергиев Посад Сергею Букину, которого признали виновным в вымогательстве и получении взятки в особо крупном размере, ужесточили наказание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры, вместо штрафа в размере 4 млн рублей он приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Joe Gratz Суд

В 2014 году в администрацию городского поселения Сергиев Посад обратилась директор коммерческой фирмы ООО «Юридическое партнерство «Центр» из Костромы. Суд обязал администрацию выплатить фирме около 47,8 млн рублей задолженности. Однако Виктор Букин потребовал передать ему 50% суммы долга, чтобы компания получила причитающуюся ей выплату. В вымогательстве взятки участвовал и посредник — начальник юридического отдела администрации Сергей Климов.

В июне 2015 года на счет костромской фирмы из администрации Сергиева Посада поступила часть денежных средств. 10 июля 2015 года Климов приехал в Кострому, чтобы забрать взятку для начальника. После получения шести миллионов рублей он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

После возбуждения уголовного дела Букин скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан на территории Республики Сербия, а в июле 2016 года — экстрадирован в РФ.

Сергей Климов ранее был осужден по статье «Посредничество во взяточничестве» и приговорен к штрафу в размере двух миллионов рублей.

Дело Букина рассматривали в Костроме. Суд первой инстанции в конце 2016 года признал его виновным и назначил наказания в виде штрафа в 4 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок 10 лет. Однако прокурор счел такое наказание слишком мягким и подал апелляцию. Костромской областной суд согласился с его доводами: коллегия по уголовным делам изменила приговор в отношении Букина и назначила ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение двух лет. Отбывать наказания ему определено в исправительной колонии строгого режима.