Волгоград, 3 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Волгограде сотрудника следственного изолятора поймали на коррупции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управлении СКР 3 марта, под уголовное преследование попал младший инспектор следственного изолятора №4 УФСИН России по Волгоградской области. Его обвинили в получении взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий.

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Инспектор должен был контролировать соблюдение режимных требований на объектах СИЗО, а также изымать у заключенных запрещенные вещи, предметы и документы. Между тем, вопреки должностным обязанностям, он сам взялся передавать осужденным мобильные телефоны от их родственников и друзей.

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Помощь за $50 тысяч: В Волгограде за взятку задержан замдиректора вуза

Свои услуги подозреваемый оказывал не бесплатно — «за символическую плату». Пронос на территорию режимного объекта одного сотового телефона младший инспектор оценил в 50 тыс. рублей. «Клиентов» он подыскивал через своих знакомых.

Преступная деятельность оборотня в погонах была пресечена в первый день весны. Злоумышленник был задержан оперативниками при получении 170 тыс. рублей и четырех телефонных аппаратов.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном подследственный уже полностью признал. Подозреваемому грозит штраф до 4 млн рублей или тюремное заключение на срок до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последних числах февраля в Волгограде за покушение на получение крупной взятки была задержана главный государственный налоговый инспектор территориального подразделения УФНС России по региону. Свою вину в содеянном женщина признала, но только частично. Подозреваемая считает, что она всего лишь совершила мошенничество, а это совсем другая статья. По данным следствия, женщина за 500 тыс. рублей предложила предпринимателю решить вопрос о неначислении ему штрафных санкций и непривлечении к ответственности за уклонение от уплаты налогов.