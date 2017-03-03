Санкт-Петербург, 3 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. В феврале 2017 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию 423,5 тыс. кв. метров жилья, или 197 домов (с учетом индивидуального строительства) на 7685 квартир. Об этом 3 марта сообщает городской комитет по строительству.

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Темпы ввода в строй нового жилья во второй месяц года оказались несколько ниже январских: в первом месяце 2017 года в северной столице было введено 527 тыс. кв. м построенного жилья (21 дом на 11 489 квартир).

Февральским лидером в жилищном строительстве стал Выборгский район — там сдано 147 тыс. кв. м жилья. За ним следует Петроградский район (111,6 тыс. кв. м) и Невский район (57 тыс. кв. м). Январская тройка лидеров была несколько другой: Московский, Калининский и Невский районы.

«Также в феврале было сдано 13 объектов общегражданского назначения. В том числе выставочная галерея в Колпинском районе, автозаправочная станция «АЗС № 334» в Кировском районе, ряд объектов социальной инфраструктуры, производственных и коммерческих помещений», — добавили в городском строительном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 3 млн 116 тыс. 297 квадратных метров жилья, или 1322 дома на 57 421 квартиру (с учетом индивидуального строительства). Объем ввода жилья в 2016 году на 2,8% превысил аналогичный показатель 2015 года.

Рынок жилой недвижимости Санкт-Петербурга в 2016 году выбился из общероссийской картины: спрос на квартиры шагал вверх небывалыми для кризиса темпами; незначительно, но подросли и цены на жилье.