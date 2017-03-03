Москва, 3 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ выступило с предложением ограничить объем тары спиртосодержащих лекарств, а также ограничить норму отпуска в аптеках флаконов со спиртосодержащими лекарствами в одни руки, сообщили в Минздраве РФ.

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«В соответствии с поручениями президента РФ и правительства РФ министерством проработан вопрос относительно снижения немедицинского потребления спиртосодержащих лекарственных средств (СЛС). По оценкам экспертов, наиболее эффективными мерами для решения данного вопроса являются ограничение объема тары СЛС, а также ограничение количества отпускаемых в одни руки емкостей (например, флаконов) СЛС. Соответствующие изменения в нормативную базу были подготовлены и утверждены министерством, которые утверждает перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются ограничения к объему тары», — говорится в документе ведомства.

В Минздраве отметили, что решение о включении лекарственных препаратов в перечень принималось межведомственной комиссией, заседание которой состоялось 25 января 2017 года в Минздраве России.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о сокращении или запрете продажи спиртосодержащих жидкостей возник после массового отравления спиртосодержащей жидкостью для ванн «Боярышник» в Иркутской области, в результате которого скончались 76 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 16 фигурантов.