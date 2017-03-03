Красноярск, 3 марта, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM.

Zmey Kaa Kobra Красноярск

Согласована кандидатура на должность директора управления по строительству Красноярского метрополитена. Им стал Игорь Иванов.

О кадровом решении на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров. «Согласовали кандидатуру на должность директора «Управления по строительству Красноярского метрополитена». Им стал Иванов Игорь Степанович. Он вкратце рассказал о перспективах появления метро в нашем городе. МОСКВА в год строит по 1 Красноярскому метро) Вот такие темпы. Наверное хотят переселить всех туда», — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Также парламентарий выложил видео вступительного слова директора. В частности, Игорь Иванов напомнил, что строительство метрополитена начато и не завершено не только в Красноярске, но и в Челябинске и Омске.

По его словам, московский метрополитен развивается «супер-гигантскими» шагами: «В год они сдают примерно по метрополитену Красноярска». Иванов упомянул и о перспективе появления железнодорожного сообщения между Красноярском и аэропортом «Емельяново».

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На вопрос одного из депутатов, есть ли надежда получить деньги на строительство метрополитена в 2017 году, Игорь Иванов ответил, что необходимо учитывать особенности бюджетного процесса. То есть, по его словам, сначала нужно «деньги посчитать, занести во все документы» и так далее.

Директор управления подчеркнул, что метрополитен — объект сложный. Финансирование будет обозначено и начнется с 2018 года, а сам метрополитен «будет виден красноярцам в течение трех с половиной лет», резюмировал он.

Напомним, проект красноярского метро был разработан еще в советское время, начало строительства пришлось на 1994 год. В 2010 году из-за нехватки средств финансирование строительства было прекращено. Сейчас объект законсервирован, но на его поддержку приходится выделять деньги. Информацию, о какой сумме идет речь, в городском департаменте градостроительства ИА REGNUM обещали предоставить позже.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в ноябре 2015 года в интервью местному телеканалу заявил, что строительство метрополитена в Красноярске может начаться через 5−7 лет.

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Справка: Игорь Иванов родился 2 февраля 1960 года. В 1982 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 2004 — Сибирскую академию государственной службы. С 2006 по 2009 год был уже был директором управления по строительству Красноярского метрополитена.

Торты с сюрпризом

Эксперты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) обнародовали результаты рейтинговой оценки тортов. Увы, они оказались неутешительными.

Как сообщили ИА REGNUM в ФБУ «Красноярский ЦСМ», не соответствующими требованиям Технического регламента по показателям безопасности признаны более 80% процентов проверенных образцов.

Всего для проверки в торговых сетях приобрели 12 образцов бисквитных тортов, выработанных с применением крема, изготовленного как из сливок на растительной основе, так и из натуральных сливок. В основном торты были произведены в Красноярске и Ачинске, а также в Московской и Челябинской областях. В регион их доставили в замороженном виде.

На первом этапе образцы тестировались в аккредитованном испытательном центре Красноярского ЦСМ на показатели микробиологической безопасности. Большое количество нарушений выявили уже в ходе лабораторной проверки. В частности в образцах эксперты выявили превышение предельно допустимых норм микробного числа, дрожжей и плесени, обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

В ведомстве уточнили, что тест на безопасность прошли лишь два образца, доставленные в Красноярск в замороженном виде из Подмосковья и из Челябинской области, а затем дефростированные. В целом решением комиссии 10 из 12 образцов были сняты с рейтинговой оценки.

Заместитель председателя экспертной комиссии Надежда Воронкина рассказала, что исследование тортов было приурочено к празднику 8 марта, когда спрос на кулинарную продукцию значительно возрастает.

«По итогам оценки ее результаты будут переданы предприятиям — изготовителям тортов. Мы будем информировать менеджмент компаний о необходимости неукоснительного соблюдения требований Технического регламента о безопасности продукции для потребителей», — отметила Воронкина. Также итоги экспертизы отправят в правительство края, Роспотребнадзор и торговые сети региона.

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Банда с «пневматикой»

В Красноярске орудует банда молодых людей с пневмоническим пистолетом.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 марта, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, следствие просит помощи в розыске подозреваемых в разбойном нападении в Советском районе краевого центра.

По версии следствия, вечером 13 февраля в сквере «Космонавтов» в Советском районе города злоумышленники напали на двух 15-летних подростков, похитив у одного из них сотовый телефон. Нападавших было около 5−6 человек в возрасте 15−19 лет, с собой у них предположительно был пневматический пистолет. Пострадавший подросток позже опознал одного из нападавших на видео.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, кто совершил преступление, следователи просят обратиться к ним или в полицию.