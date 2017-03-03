Биробиджан, 3 марта, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В детских садах Еврейской автономной области педагоги работают за самую маленькую зарплату на Дальнем Востоке. Вместо средней зарплаты по округу в 39 тысяч рублей, здесь платят 22,8 тысячи рублей. Вместе с сотрудниками детсадов ЕАО в схожем положении находятся педагоги из Амурской области и Приморского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

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Согласно данным Росстата за январь — декабрь 2016 года, средняя зарплата работников дошкольных образовательных учреждений на территории ЕАО самая низкая среди других регионов ДФО, здесь педагоги зарабатывают 22,8 тысячи рублей. В Амурской области — 26,7 тысячи рублей, в Приморье — почти 29,2 тысячи рублей.

Средняя зарплата у педагогов в целом по ДФО превышает 39,2 тысячи рублей, по России — 27,4 тысячи рублей.

Аналогичная статистика наблюдалась и по итогам 2015 года. Тогда в ЕАО педагоги детских садов зарабатывали 24,3 тысячи рублей, в Амурской области — 26,7 тысячи рублей, в Приморском крае — чуть больше 28,1 тысячи рублей.

В позапрошлом году средний показатель на Дальнем Востоке составлял 38,1 тысячи рублей, по России — 26,5 тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплата работников органов государственной власти на территории Амурской области за 2016 год в среднем превышала 50 тысяч рублей, что почти на 3,5 тысячи больше ежемесячного дохода врачей и более чем на 24 тысячи рублей больше дохода педагогов в детских садах.