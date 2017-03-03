Таллин, 3 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В настоящий момент для обучения иноязычных школьников государственному языку в Эстонии не хватает учителей с соответствующей подготовкой, учебных материалов, а методики преподавания остаются очень консервативными. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает эстонский телеканал ETV+ со ссылкой на министра образования, члена правящей Центристской партии Майлис Репс.

Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

По ее словам, в Эстонии методики преподавания французского, немецкого и английского языков куда разнообразнее, чем преподавания эстонского языка. «Есть разные методики, но методик для эстонского языка не так много», — отметила она. Репс также сообщила, что серьезная проблема связана с учебными материалами, особенно по таким предметам как математика и биология, где присутствует множество специальных терминов. Министр выступает за преподавание гуманитарных предметов в иноязычных гимназиях на эстонском языке. В министерстве убеждены, что это отличное подспорье в изучении государственного языка.

Говоря о реализуемой в Эстонии с начала 2000-х годов системе «60 на 40» (пропорция обязательного количества предметов на эстонском языке в иноязычных гимназиях к предметам на иных языках в процентах), министр Репс отметила, что ее ведомство готово идти на уступки в этой пропорции, если гимназисты таких учебных заведений будут сдавать государственный язык на высший для не носителей языка уровень С1. В министерстве готовы дать разрешение на такой эксперимент четырем из 38 школ с иноязычным (в основном, русским) языком обучения. Пока таким правом готовы воспользоваться три таллинские гимназии.

Репс заявила, что, если эксперимент окажется успешным, то через шест лет обязательное требование к гимназиям «60 на 40» можно будет отменить: «Через шесть лет попробуем добровольный выбор гимназиями этой пропорции при сдаче экзамена на С1. Но обязательным оставим языковое требование на уровне В2 (ступень ниже, чем С1)».

Сообщается, что отмена системы «60 на 40» могла произойти уже сейчас, но против категорически выступают партнеры Центристской партии по правительственной коалиции из Союза правых партий «Отечество — Республика».