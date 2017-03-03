Москва, 3 марта, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать более 30 млн долларов с научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) в пользу Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выплата

«Взыскать с УВЗ в пользу ФАПРИДа 20,4 млн долларов задолженности по оплате лицензионного платежа 10,3 млн долларов договорной неустойки, — говорится в решение суда. — Взыскание произвести в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Также взыскать с УВЗ в доход федерального бюджета Российской Федерации 200 тыс. руб. госпошлины по иску».

Отмечается, что встречное исковое заявление УВЗ к ФАПРИД было отклонено в полном объеме по решению суда.

Ранее Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД) обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к Уралвагонзаводу о взыскании более 30 млн долларов.