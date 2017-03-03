Москва, 3 марта, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий наделение российского правительства правом вводить ограничения на оборот отдельных категорий товаров, поступающих по экспорту в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и перевозимых на территорию России, направлен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправки внесены Минфином РФ. Соответствующее распоряжение №365-р премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 1 марта 2017 года.

«Законопроектом предлагается наделить Правительство России правом вводить запрет на оборот отдельных категорий товаров, в первую очередь в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом Союза», — сообщили в пресс-службе правительства.

Уточняется, что в документе обозначаются те полномочия, которые правительство получит в случае принятия законопроекта. Правительство сможет определять порядок применения запрета, выдавать распоряжении по этим запрещённым товарам. Правительство будет решать, какие федеральные органы исполнительной власти будут контролировать соблюдение запрета и распоряжаться обнаруженной в обороте продукцией.

Как отметили в пресс-службе правительства, в случае принятия законопроекта, возрастёт эффективность контроля за запретом оборота отдельных категорий товаров на российской территории. Это нововведение будет способствовать обеспечению единых условий оборота товаров независимо от способов их поставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о подготовке Минфином законопроекта, предоставляющего правительству право запрещать оборот в России отдельных товаров, поступающих из других стран — членов Евразийского экономического союза, стало известно в феврале. 13 февраля законопроект одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности.