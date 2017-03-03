Пекин, 3 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель ВВС НОАК Шэнь Цзинькэ сообщил журналистам о проведенных в западной части Тихого океана совместных учениях ВМС и ВВС НОАК.

Китайская военная авиация

По словам пресс-секретаря, завершившиеся учения продемонстрировали отличную боевую подготовку солдат и офицеров китайской армии, а также надежность боевой техники НОАК, пишет «Жэньминь жибао».

Шэнь Цзинькэ подчеркнул, что учения, проводимые в Тихом океане, были запланированы заранее и не направлены на запугивание третьих стран, создание напряженности в регионе, а также эскалацию каких-либо конфликтов.

Полковник ВВС НОАК сообщил, что в ходе маневров боевая авиация нанесла удар по надводным целям потенциального противника, была проведена дозаправка самолетов в воздухе, патрулирование воздушных границ КНР, после чего самолеты вернулись на аэродромы базирования.

В учениях были задействованы более 30 самолетов, в том числе бомбардировщики Н6-К, истребители Су-30, самолеты-заправщики и самолеты, оборудованные комплексами ведения воздушной разведки.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, командование Центрального театра боевых действий НОАК сообщило об успешном завершении командно-штабных учений с применением всех видов самолетов, стоящих на вооружении КНР.