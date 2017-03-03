Москва, 3 марта, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Настроения в сырьевом сегменте изрядно ухудшились. Котировки нефти упали к минимумам 17 февраля на подходе к критической поддержке 55, отметил региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За день актив подешевел более чем на 2%.

drpepperscott230 Нефть

«Участники рынка, наконец, обратили внимание на тревожные сигналы из США, где запасы углеводородов обновили очередной исторический рекорд. При этом накануне сырьевой сегмент получил свежий негативный сигнал. Россия пригрозила наращиванием добычи углеводородов по итогам 2017 года, если страны ОПЕК+ не станут продлевать соглашение о сокращении производства нефти.

Теперь игроки будут ждать развития ситуации именно вокруг перспектив пролонгации сделки, особенно на фоне слухов о том, что американские сланцевые компании могут нивелировать все усилия ОПЕК», — пояснил Салас.

«Если Brent пробьет уровень 55, следующей целью станет область поддержки 54,50, которая олицетворяет нижнюю границу диапазона торгов с начала прошлого месяца», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть рискует упасть до $52»

Как сообщает ИА REGNUM, мировые цены на нефть продолжают снижаться, достигая минимальных отметок с середины февраля на фоне данных об увеличении запасов «черного золота» в США, а также укрепления доллара. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 1,97% — до 55,25 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 1,99% — до $52,76.