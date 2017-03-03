Оренбург, 3 марта, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В Оренбурге с приходом весны вновь, как и в 2016 году, обнажилась проблема состояния дорог. В этом году чиновники учли прошлогодние проколы и в городе уже заключен один контракт с подрядной организаций. Ведутся ремонтные работы литой асфальто-бетонной смесью. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Олег Жерельев, на ямочный ремонт выделяется 12 млн рублей.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Ямы на дороге

Стоит отметить, что в 2016 году из-за ужасного состояния дорог на мэрию подавали иски. Во исполнение судебных решений на ямочный ремонт первоначально выделялся 21 млн рублей. Однако этих средств не хватило. Пришлось с подрядчиками рассчитываться средствами, которые полагалось заложить на 2017 год.

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По словам Жерельева, в этом году на ремонт планировалась сумма на уровне 2016 года, однако из-за сложившейся ситуации она уменьшена на 9 млн рублей. В настоящее время открыто четыре муниципальных контракта на выбор подрядчика на общую сумму 10 млн рублей. По итогам конкурсной процедуры образовавшаяся экономия пойдет также на ремонт.

На дорогах Оренбурга уже ведутся работы. Осенью 2016 года специалисты Росдор НИИ обследовали улицы областного центра и предоставили мэрии отчет. Согласно документу определены трассы, которые отремонтируют в 2017 году. В частности, латание ям предусмотрено на улицах Донгузской, Центральной, Терешковой, Орлова, Чичерина, Бурзянцева, 8 Марта, Пушкинской, Кирова, Базовой, Ворошилова, Театральной, Краснознаменной, Гагарина.

«Ежедневно ведется мониторинг дорог. Информацию передают подрядчику, который на нее реагирует. Как и в прошлом году, сейчас работают с литым асфальтом. Как только погода стабилизируется и будут положительные температуры воздуха, приступим в ремонту горячей смесью», — сказал Олег Жерельев.

Также он отметил, что в ближайшие два года капитального ремонта дорог не предвидится. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» средства в 2017—2018 годах выделяются на текущий ремонт дорог. Так, в 2017 году выделено 317 млн рублей. Капитальный ремонт и реконструкция запланированы с 2019 года.

Владельцы автотранспорта, двигаясь по разбитым дорогам, вспоминают прошлый год, ругаются. Один из водителей заметил, что в южной части города ремонт дорог велся осенью, когда шли дожди. Теперь «асфальт вылетает», снова образовались ямы.

Автовладельцы признаются, что приходится порой выезжать на полосу встречного движения, чтобы миновать благополучно яму. Те, кто не имеет возможности объехать выбоины или соблюдает правила, рискуют поломкой машины, а может, и вовсе ее лишиться.

Между тем, 2 марта дорожные работы отмечены на ул. Горького. По данным управления капитального строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга, в городе ежедневно работает две бригады по латанию образовавшихся ям.