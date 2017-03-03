Якутск, 3 марта, 2017, 09:21 — ИА Регнум. В Якутии в 2016 году росли зарплаты и учителей, и врачей, и чиновников. Правда темпы роста выплат госслужащим были в 2 раза выше, чем остальным бюджетникам, и размер их больше, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных федеральной службы государственной статистики по Якутии.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

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Так, зарплаты работников учреждения получения среднего и профессионального образования за прошлый год выросли на 2,8%, их средний размер — 47 тысяч рублей. Чуть больше составили темпы роста выплат тем, кто трудится в дошкольных учреждениях и начальных школах — 5,8% за год, но и зарплаты у них ниже, в среднем 37,8 тысячи рублей.

Работники системы здравоохранения стали получать больше на 2,8%, и в среднем 45,5 тысячи рублей в месяц. Зато средняя зарплата работающих в сфере государственного управления общего и социально-экономического характера составляла 65 тысяч рублей, и по сравнению с 2015 годом выросла на 6%. Занимавшиеся в Якутии предоставлением госуслуг обществу в целом получали 68 тысяч рублей, их зарплаты подросли на 2,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года учителя из некоторых районов республики жаловались депутатам на то, что у них снижаются зарплаты. Эту информацию тогда подтвердил статистикой новый министр образования региона Владимир Егоров, проинформировав, что по сравнению с 2015 годом зарплаты педагогов стали ниже почти на 5,5%.

«Но к концу года мы должны выйти на уровень прошлого года, что будет соответствовать майским указам президента. В конце года учителя за счёт премий получают больше, и это позволит выровнять ситуацию», — обещал тогда министр.

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Напомним также, что в 2017 году в Якутии собираются увеличить зарплаты работникам бюджетной сферы. Но когда это будет сделано и где возьмут средства на эти цели, пока неизвестно.