Москва, 3 марта, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Рубль снижается на фоне падения цен на нефть и укрепления доллара. Котировки пары USD/RUB поднялись до отметки 58,80. При этом сегодня, 3 марта, у пары есть шансы продолжить движение в район уровня 59,00, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В последний рабочий день недели состоятся выступления пяти представителей ФРС США, в том числе Фишера и Йеллен. Если они продолжат попытки убедить рынок в возможности повышения ставки уже в марте, доллар получит дополнительную поддержку», — полагает Рогова.

«Ослабление рубля будет позитивно для российских экспортноориентированных компаний. И потенциально о могло бы поддержать ММВБ. Однако возможность повышения ставки Федрезервом в более ранние, чем ожидалось, сроки, будет негативно сказываться на рискованных активах», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта Банк России повысил курс доллара США и понизил курс евро. Доллар прибавил 2,91 копейки и составил 58,4067 рубля. Евро подешевел на 2,19 копейки — до 61,5198 рубля. Стоимость бивалютной корзины составила 59,8076, она выросла на 0,62 копейки.