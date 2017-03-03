Москва, 3 марта, 2017, 09:10 — ИА Регнум. Рабочий, который погиб при частичном обрушении тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве, — 52-летний монтажник А.Ю. Андреев, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Скриншот с видео Обрушение тоннеля на Калужском шоссе Обрушение тоннеля на Калужском шоссе

На месте ЧП были найдены фрагменты одежды второго рабочего, которого до сих пор не нашли под завалами. Предположительно, этот человек погиб при обрушении тоннеля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта после обрушения тоннеля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Напомним, тоннель на Калужском шоссе частично обрушился утром 2 марта. Авария произошла при заливке дорожного тоннеля.

Под завалами остались несколько человек, один из которых погиб. Большинство находившихся под завалами людей смогли выбраться на поверхность.

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал заявление о том, что будет проведена проверка и установлены причины аварии. Виновные будут наказаны.