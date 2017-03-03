Москва, 3 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Приказом Банка России с 3 марта аннулирована лицензия у кредитной организации КБ Межрегиональный почтовый банк (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа о прекращении деятельности кредитной организации в порядке добровольной ликвидации.

Отмечено, что Межрегиональный почтовый банк располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В кредитной организации будет назначена ликвидационная комиссия.

По величине активов Межрегиональный почтовый банк занимал 475-е место в банковской системе РФ.