Москва, 3 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 марта завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 2,2%, до $55,01 за баррель. Нефть подешевела на фоне дорожающего доллара, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов. Представители ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс, Дадли, Брейнард) готовят рынки к повышению ставок на мартовском заседании FOMC.

Philippe Put Добыча нефти

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 66,4% до 75,3%, в мае — с 71,4% до 79,0%, в июне — с 84,6% до 89,6%.

Давление на покупателей усилилось после падения цен ниже $55,60. На фоне роста курса доллара и повышения доходности трежерис им пришлось отступить к нижней границе треугольника.

Напряженность на нефтяном рынке нарастает. В данный момент всё внимание участников рынка направлено на заседание FOMC, которое состоится в середине марта и выступления представителей ФРС США.

Сегодня, 3 марта, стоит обратить внимание на выступления представителей и членов ФРС Чарльза Эванса, Джеффри Лэкера, Джерома Пауэлла, Стэнли Фишера и Джанет Йеллен.

В Азии Brent торгуется по 55,13 (+0,23%). Если по итогам дня уровень $54,80/85 не устоит, тогда стоит ждать снижения котировок до 52,85 в течение трёх торговых дней на фоне каскадного срабатывания защитных стопов по длинным позициям. Повышение котировок до $55,70 станет позитивным фактором для краткосрочных спекулянтов торгующих внутри диапазона.