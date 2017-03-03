Москва, 3 марта, 2017, 08:53 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 2 марта открылись ростом по доллару США и единой валюте. Пара доллар/рубль вернулась к уровню 58,60 руб. в течение двух часов. Покупатели готовились к его прохождению три часа и смогли преодолеть сопротивление после падения цен на нефть сорта Brent ниже поддержки $55,60 за баррель.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Российская валюта и нефть подешевели на фоне дорожающего доллара, отметил аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Представители ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс, Дадли, Брейнард) готовят рынки к повышению ставок на мартовском заседании FOMC. По крайней мере, так считают трейдеры.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 66,4% до 75,3%, в мае — с 71,4% до 79,0%, в июне — с 84,6% до 89,6%.

На ожиданиях повышения ставок ФРС США 2 марта доходность 10-летних американских облигаций выросла на 1,14%, до 2,486% (за 02.03.17: +0,97%). К закрытию дня нефть подешевела на 2,2%, до $55,01. Курс доллара вырос до 58,86 руб., курс евро — до 61,82 руб.

Американский доллар прошёл зону 58,50 — 58,60 руб. Что значит, идём на 60 руб. Не все так однозначно. Торговый объём в паре доллар/рубль увеличился на 7,69%, до $4,2 млрд против $3,9 млрд днем ранее. Для прорыва зоны объём должен быть как минимум $6,0 млрд, а лучше $7 млрд. Это можно объяснить тем, что цена на Brent не пробила нижнюю границу треугольника $54,85. Покупатели валюты ждут сильного технического сигнала с нефтяного рынка.

Сегодня, 3 марта, стоит обратить внимание на выступления представителей и членов ФРС Чарльза Эванса, Джеффри Лэкера, Джерома Пауэлла, Стэнли Фишера и Джанет Йеллен.

Если доходность 10-летних американских облигаций поднимется выше 2,50%, тогда стоит ожидать по нефти прорыва уровня $54,90 и повышения курса доллара до 59,20 руб., а затем до 59,90 руб. По паре евро/рубль ближайшее сопротивление проходит на уровне 62,13 руб. На момент написания обзора Brent торгуется по $55,21 (+0,35%).

Если доходность 10-летних американских облигаций останется ниже 2,50%, то, скорее всего, по доллару начнётся общая коррекция. В этом случае курс доллара вернётся к уровню 58,35/50 и зафиксируется ложный пробой. Сегодня нужно следить за динамикой нефти и уровнем $54,85. Если он не устоит, то рубль будет дешеветь.