Астрахань, 3 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В Астраханской области с наступлением весны, сразу же после таяния снега, начинает подсыхать и гореть сухая трава. Это создает угрозу возникновения лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в региональной службе природопользования и охраны окружающей среды, пожароопасный сезон на территории региона уже объявлен. В соответствии с приказом природоохранного ведомства, он начал действовать с 1 марта.

30.mchs.gov.ru Возгорание камыша

В Астраханской области для обеспечения эффективной работы в пожароопасный сезон утверждены планы тушения пожаров на территории лесничеств, разработан и утверждён в Рослехозе сводный план тушения лесных пожаров. Кроме этого, лесхозы приступили к выполнению профилактических противопожарных мероприятий.

Налажено межведомственное и межрегиональное взаимодействие по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с лесными пожарами, между ГУ МЧС России по Астраханской области, государственными природными заповедниками, муниципальными образованиями, а также соседними регионами — Республикой Калмыкия и Волгоградской областью. Региональный диспетчерский пункт ответственных дежурных работает в круглосуточном режиме.

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Как отметили в природоохранной службе, основной угрозой для лесов региона в весенний период являются неконтролируемые палы сухой растительности. Сухую траву на полях, а также тростниковые заросли вдоль водотоков поджигают сами местные жители, несмотря на то, что в регионе разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности запрещено. Сухая и ветреная весенняя погода способствует быстрому распространению огня — с прилегающих земель он часто распространяется на лес.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС, с наступлением тёплой погоды случаи загорания камыша и сухой растительности участились. В первый день весны задымление в районе асфальтного завода в Ленинском районе Астрахани зафиксировали камеры видеонаблюдения. Прибывшие на место пожарные расчеты установили, что на площади 200 кв. метров горит камыш. К тушению привлекалось 23 человека личного состава и четыре единицы техники. Для мониторинга складывающейся обстановки на месте загорания был задействован беспилотный летательный аппарат. Поджигатель уже установлен. Им оказался местный житель.

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В ведомстве напомнили о штрафах, которые грозят за нарушение требований пожарной безопасности. Так, предусмотрены административные штрафы: на граждан в размере до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — до 25 тыс. рублей; на юридических лиц — до 250 тыс. рублей. За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или поджога нарушителю грозит уголовная ответственность в соответствии со статьёй 261 УК РФ.

Всего с начала 2017 года в регионе к ответственности уже привлечен 61 человек, виновный в поджоге сухой растительности и мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлый год практически «за руку» были пойманы более 490 поджигателей. Нарушителям выписано административных штрафов на сумму свыше 800 тыс. рублей.