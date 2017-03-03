Москва, 3 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Центробанк РФ с 3 марта отозвал лицензию у кредитной организации АО «Анкор Банк» (г. Казань), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

«Анкор Банк» размещал денежные средства в низкокачественные активы.

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

В кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов «Анкор Банк» занимал 231 место в банковской системе РФ.