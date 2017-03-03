Кызыл, 3 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. 2 марта находящийся в командировке в Москве глава Тувы Шолбан Кара-оол провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, курирующим внутриполитический блок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе тувинского правительства.

Kremlun.ru Сергей Кириенко

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития республики в среднесрочной перспективе. Шолбан Кара-оол проинформировал Кириенко о промежуточных результатах выполнения президентских указов в Туве, о реализации мероприятий, утвержденных постановлением правительства РФ о комплексном развитии республики, а также изложил планы регионального правительства на ближайшие пять лет по ключевым направлениям.

По итогам встречи глава республики отметил в своем блоге, что разговор о Туве с Сергеем Кириенко состоялся заинтересованный и доброжелательный, резюмируют в региональном правительстве. «Был очень заинтересованный и дружественный диалог», — дословная цитата из блога Кара-оола.

Добавим, что встреча с Кириенко состоялась на фоне возникшего в последние недели негативного информационного фона вокруг Кара-оола. В частности, речь идет о заявлении главы Счетной палаты Татьяны Голиковой о неудовлетворительных итогах работы по расселению ветхого жилья в Туве, а также о словах председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергея Степашина о введении «ручного управления» в Туве. Эти заявления позволили некоторым местным наблюдателям и политикам предположить о том, что позиции Кара-оола в Москве заметно пошатнулись, что может привести к его досрочной отставке.

«Безусловно, встречи с Сергеем Кириенко для глав регионов — важное «аппаратное» событие. И акцентирование на том, что диалог был дружественным, свидетельствует о наличии у Кара-оола потребности в транслировании элитам этого сигнала, — считает политолог Анатолий Савостин. — Судить о реальном содержании диалога широкая общественность не может, и вынуждена довольствоваться лишь тем, что о ней расскажут участники. Очевидно, что Шолбан Кара-оол попытается использоваться факт встречи в своих интересах и в целях укрепления своего авторитета».

«Да, Кириенко не заявил об отставке Шолбана Кара-оола, и в этом заключается весь позитив этой встречи, — считает, в свою очередь, политтехнолог Борис Мышлявцев. — Наверняка для первого заместителя руководителя администрации президента подготовили справку по пропавшим в Туве миллиардам. Кириенко — очень опытный, умный политик и управленец. Такому пыль в глаза не пустишь. Так что, думаю, разговор на самом деле был жесткий, поскольку нерешенных проблем в Туве очень много».

Справка ИА REGNUM

Шолбан Кара-оол руководит Тувой с 2007 года. Дважды избирался по представлению президента России (в 2007 — Владимира Путина, в 2012 — Дмитрия Медведева), в 2016-м пошел на досрочные выборы и одержал уверенную победу. Срок полномочий истекает в 2021 году.