Москва, 3 марта, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Банк России с 3 марта лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ПАО «ИнтехБанк» (г. Казань), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Кроме того, руководство «ИнтехБанка» неадекватно оценивало принятые риски, что привело к полной утрате собственного капитала.

В кредитной организации назначена временная администрация.

По величине активов «ИнтехБанк» занимал 138-е место в банковской системе Российской Федерации.