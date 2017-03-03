Вашингтон, 3 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Бывший сотрудник британской внешней разведки (МИ-6) Кристофер Стил, который ранее стал одним из авторов доклада о якобы имевших место связях президента США Дональда Трампа с Россией, может быть вызван для дачи показаний в специальный комитет по разведке Сената Конгресса США, сообщает телекомпания NBC.

DonkeyHotey Дональд Трамп

По данным источников в окружении Стила, он может быть допрошен как в США и Великобритании, так и на нейтральной территории за пределами Соединенных Штатов. Телеканал уточняет, что в настоящее время Стил скрывается, поэтому неизвестно, примет ли он предложение комитета.

Предложение экс-разведчику было сделано две недели назад. Маловероятно, что он его примет, пишет британская The Independent. В окружении Стила отметили, что он готов к сотрудничеству только при условии обеспечения его безопасности.

Спецкомитет проведет собственное расследование якобы осуществлявшихся контактов членов предвыборного штаба будущего президента Дональда Трампа с Россией, об этом стало известно 2 марта. Ранее такое расследование начали спецслужбы.

Так называемый доклад Стила был опубликован порталом BuzzFeed после выборов в США. Документ из 35 страниц составляла британская фирма Orbis Business Intelligence с офисом в Лондоне, укомплектованная главным образом бывшими сотрудниками британских спецслужб. Один из ее руководителей — 53-летний Кристофер Стил.

В январе 2017 года СМИ сообщили со ссылкой на источники, что спецслужбы ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей его. Это произошло до инаугурации Трампа.

Трамп назвал опубликованный «доклад Стила» фальшифкой и «охотой на ведьм». В Кремле также охарактеризовали документ как фальшивку, причем не первую и «достаточно низкопробную».