Колумбус, США, 3 марта, 2017, 08:13 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Коламбус Блю Джекетс» на своей площадке переиграл «Миннесоту Уайлд». Встреча, прошедшая 2 марта в Коламбусе, завершилась со счетом 1:0.

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Героем хоккейного матча стал форвард «Коламбуса» Брэндон Саад, забросивший единственную шайбу на 45-й минуте.

После шестидесяти двух матчей в чемпионате НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» пока занимает второе место на «Востоке», имея в активе 86 очков. Клуб «Миннесота Уайлд», набравший 88 баллов, находится на первой позиции на «Западе».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Миннесота Уайлд» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

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