Курган, 3 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. В Кургане 3 марта намечено выездное совещание Совета Безопасности РФ. Его проведёт лично секретарь Совбеза Николай Патрушев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Yuri Samoilov Кибербезопасность

На совещание приглашены полпред президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, представители федеральных министерств и ведомств. Также участие в мероприятии примут главы регионов, входящих в состав УрФО.

Совместно они планируют обсудить меры по обеспечению информационной безопасности в деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, в планах значится изучить ход реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации. Этот документ был принят на уровне страны в июне 2010 года и рассчитан по 2020 год. Согласно ей, одним из источников угроз национальной безопасности России является «деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров».

Также участники совещания обсудят комплекс мер, направленных на предупреждение негативных последствий злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силовики фиксируют рост числа попыток взлома информационных систем России. «В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил», — заявлял Патрушев. Он отметил, что в хакерстве и несанкционированном сборе персональных данных задействуются мировые операторы и провайдеры.