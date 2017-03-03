Чита, 3 марта, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Уроженец Читы, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин на презентации своего нового альбома на канале Общественное телевидение России назвал Забайкалье выжженной пустыней и местом, из которого «все бегут».

Gentry George Пустыня

«Осенью я вернулся с родного Забайкалья, где я вырос, учился в школе и увидел пустыню. Можно об этом у вас говорить? Забайкалье — это выжженная пустыня, откуда все, кто могут, убегают, у кого какие деньги есть. Люди злые, возмущенные, готовые к определенным решительным действиям. И вот мы сейчас записываем альбом, который называется «Даурия», и это цикл про Забайкалье», — цитирует «Забмедиа» Ревякина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщины бегут из Забайкалья, рождаемость падает

Дмитрий Ревякин родился в 1964 году в Чите. Детство провел в поселке Первомайский Шилкинского района. В своем творчестве он часто обращается к истории Забайкалья и природе края. В 2014 году на церемонии закрытия IV Забайкальского Международного кинофестиваля Дмитрий Ревякин вместе с артистами фольклорного ансамбля «Читинская слобода» исполнил песню, которая, по его словам, могла бы стать гимном Забайкальского края.

ИА REGNUM уже неоднократно сообщало, что в Забайкалье — одна из самых неблагополучных демографических ситуаций в России. На 1 января 2017 года численность населения в регионе составила 1079,5 тыс. человек, этот показатель на 3,5 тыс. человек меньше, чем по состоянию на 1 января прошлого года. При этом численность городского населения увеличилась на 1 тыс. человек и составила 734,5 тыс., а вот численность населения в сельской местности значительно сократилась и составила 345 тыс. человек, отметили специалисты. По данным за 10 месяцев 2016 года, в крае снизилась рождаемость почти на 3% или на 700 человек в абсолютных цифрах. Основной причиной этого вице-премьер по социальным вопросам Аягма Ванчикова назвала снижение количества женщин детородного возраста от 23 до 29 лет. Чиновник связала это снижение с миграцией — женщины фертильного возраста уезжают из региона.

По мнению экономиста Станислава Савельева, все эти данные свидетельствуют о сохранении негативных тенденций в экономике Забайкальского края. Такие тенденции напрямую влекут и проблемы в социальной сфере. «Здесь наблюдается как отток из сел, так и общий отток населения из самого края в другие регионы страны, — сказал он в интервью ИА REGNUM. — Конечно, это показатель неблагополучной атмосферы в экономике — работы нет, доходы низкие, люди ищут более привлекательные места для проживания».