Екатеринбург, 3 марта, 2017, 08:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники одного из автосервисов города Борис и Константин Лущиковы обвиняются в воспрепятствовании законной деятельности журналистам, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и краже имущества в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

AJEL Правосудие

По версии следствия один из жителей города сообщил сотрудникам СМИ о некачественном предоставлении услуг в одном из автосервисов Екатеринбурга. Журналисты телекомпании «Ермак», получив редакционное задание, 28 июля 2016 года отправились вместе с гражданином для съёмок материала для телеэфира.

Прибыв на место, потерпевший вступил в диалог с Борисом и Константином Лущиковыми, которые работали в автосервисе заместителем директора и менеджером. После словесной перепалки завязалась драка, в результате которой потерпевшему нанесли повреждения средней тяжести. Далее Лущиковы набросились на оператора, так как он всё это время вёл съёмку. Они нанесли ему многочисленные побои, сломали микрофон и отняли видеокамеру. Таким образом телекомпании «Ермак» был нанесён имущественный ущерб на сумму 979 тысяч рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Напомним, что за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.144 УК РФ, действующим уголовным законодательством установлена ответственность вплоть до 6 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, аналогичное нападение на сотрудников телеканала «Ермак» произошло в Артёмовском 28 июля 2016 года. Они снимали репортаж о работе частной организации занимающейся отловом безнадзорных домашних животных по редакционному заданию. Однако их деятельности стали препятствовать начальник и мастер данной организации. Они напали на журналистов, нанесли им побои, сломали микрофон видеокамеры и отняли карту памяти, на которую снимался материал.