Оренбург, 3 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. В Оренбургской области конец февраля снегозапасы по всей территории превысили средние многолетние значения и составили 109−156% от нормы. «С учетом предварительного прогноза погоды на март и начало апреля, паводок текущего года будет непростым. Но паводок — это не только разлив рек. Весна уже показала себя в населенных пунктах», — сказал губернатор Юрий Берг на заседании комиссии областного правительства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Уборка снега

Берг озвучил ряд проблем, с которыми местные жители обращаются в правительство: из-за оттепели на улицах и во дворах возникли горы снега; на дорогах, тротуарах и придомовых территориях — наледь; на крышах зданий и строений — скопления снега и льда; внутри микрорайонов — непроезжее состояние путей.

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«Всё это — не природная аномалия, а в большинстве случаев следствие недоработок органов муниципальной власти, жилищно-коммунальных служб», — заявил глава Оренбургской области.

Он потребовал от руководителей муниципалитетов незамедлительно исправить ситуацию: «Что, весна опять пришла неожиданно? Совсем на календарь не смотрим? До сих пор в ряде населенных пунктов не выполнена на должном уровне уборка снега. Довожу до всех, что вы должны незамедлительно исправить ситуацию».

Напомним, критичная ситуация сложилась, в частности в Оренбурге, где сначала пришлось бороться с горами снега, а с перепадом температур — с наледью. Глава областного центра признался, что муниципальной техники не хватает для борьбы со снегом, чиновники обратились к частным организациям за помощью. В настоящее время в областном центре действует режим ЧС муниципального характера.

Стоит отметить, что аналогичный режим в городе вводился и в 2016 году. В феврале градоначальник объявил, что на четыре дня вводится спецрежим для уборки снега.

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