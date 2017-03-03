Краснодар, 3 марта, 2017, 08:04 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме по улице Прокофьева в Краснодаре, где в середине февраля произошел крупный пожар, завершены все аварийно-спасательные и других неотложные работы по ликвидации последствий возгорания. В этой связи режим локальной чрезвычайной ситуации, действовавшей в Прикубанском районе краевого центра, отменен. Соответствующее постановление накануне подписал глава города Евгений Первышов. Об этом ИА REGNUM сообщил в пресс-службе мэрии кубанской столицы 3 марта.

Krd.ru Ликвидация последствий пожара в доме

Рабочие приступили к ремонту квартир и мест общего пользования. В общей сложности на восстановление пострадавшего от огня дома отведено около двух месяцев.

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В доме по ул. имени Прокофьева началась замена дверей в квартирах. Девять квартир уже подготовлено для проведения ремонта, в семи квартирах продолжается очистка. Застройщик завозится необходимые строительные материалы.

Как уточнил заместитель главы города Евгений Зименко, контролирующий ход ремонтно-восстановительных работ, до 5 марта работающие в здании сантехники будут заниматься восстановлением стояков горячей и холодной воды на всех этажах четырёх подъездов здания. Электрики продолжат восстанавливать повреждённую электропроводку. На объекте работают около 40 специалистов — отделочники, электрики и сантехники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Музыкальном районе Краснодара 15 февраля. В результате полностью выгорели 25 квартир, еще столько же пострадали. Погиб один человек. По данным СКР, погибший — гость хозяина квартиры, с которой и начался пожар. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших уже завершен. Сбор пожертвований продолжается. На сегодня на специальный счет, созданный краевым отделением Российского Красного Креста поступило более 582 тыс. рублей. Все собранные средства будут направлены на оказание материальной помощи жителям дома, для восстановления их имущества.