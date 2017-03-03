Вашингтон, 3 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Претензии, предъявляемые представителями Демократической партии США к американскому министру юстиции Джеффу Сешнсу, являются настоящей охотой на ведьм. Об этом президент США Дональд Трамп написал в своём Facebook.

Охота на ведьм

Комментируя нападки на Сешнса, Трамп отметил, что представители Демократической партии утратили связь с реальностью после проигрыша на президентских выборах. Они явно переусердствовали в своих инсинуациях.

«Это самая настоящая охота на ведьм!» — написал американский президент.

Комментируя ответы министра на вопросы, которые звучали на слушаниях в юридическом комитете сената, Трамп отметил, что министр юстиции — человек честный, и ничего неправильного и неверного не транслировал. Единственное, что можно отметить — Сешнсу следовало бы дать более чёткие ответы, но он никого не пытался вводить в заблуждение.

Напомним, слушания посвящались рассмотрению кандидатуры Сешнса на пост министра юстиции. Отвечая на вопросы, кандидат на пост министра сказал, что контактов с российскими представителями во время президентской избирательной кампании у него не было.

Между тем уже после утверждения кандидатуры министра, в газете The Washington Post от 1 марта появилась информация, что у Сешнса произошли две встречи с послом России в США Сергеем Кисляком — одна в июле и одна в сентябре.

Комментируя эту всплывшую информацию, Сешнс ответил, что разговор с российским послом не касался американских выборов.