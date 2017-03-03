Казань, 3 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Наставник хоккейного клуба «Ак Барс» (Казань) Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своих подопечных в серии 1/8 финала плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина над уфимским «Салаватом Юлаевым».

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«Игры были хорошими, команды показывали хороший хоккей, — цитирует Билялетдинова «Р-Спорт». — И я рад, что мы так сыграли».

Наставник казанского «Ак Барса» добавил, что в плане психологии битвы с уфимским «Салаватом Юлаевым» — хороший этап.

«Будем готовиться к следующим матчам», — говорит Билялетдинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта казанский «Ак Барс» в добавленное время обыграл «Салават Юлаев» в пятой игре серии 1/8 финала Кубка Гагарина и прошел в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:1.

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